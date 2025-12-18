Украина договорилась о реструктуризации "токсичных" ВВП-варрантов, их выведут из оборота

Сергей Марченко (Фото - EPA OLIVIER HOSLET)

Владельцы привязанных к ВВП государственных деривативов Украины, так называемых ВВП-варрантов, согласились на их реструктуризацию, сообщило Министерство финансов в четверг.

В обращении сейчас находятся $2,6 млрд ВВП-варрантов.

Реструктуризация предусматривает обмен почти всего непогашенного номинального объема этих деривативов в новый класс облигаций С со сроком погашения в 2032 году на сумму $3,497 млрд (а небольшую часть – в облигации В со сроком погашения в 2030 и 2034 годах на сумму около $34 млн) в соответствии с условиями предложения.

В рамках этой транзакции Украина аннулирует ВВП-варранты на сумму $604 млн, которые находятся в собственности государства.

Таким образом Украина полностью выводит из обращения этот инструмент.

"Эта реструктуризация существенно уменьшает риски, которые ВВП-варранты создавали для государственных финансов Украины", – заявило министерство.

По его расчетам, совокупные выплаты по ним в 2025-2041 годах могли бы составить от $6 млрд до $20 млрд в зависимости от темпов экономического роста страны в период восстановления.

Такая чрезмерная волатильность обусловлена природой этого инструмента: после 2025 года выплаты являются неограниченными и привязанными к годовому росту реального ВВП – без защиты от риска экономических спадов, за которыми может последовать резкое восстановление, что приводит к выплатам, не соответствующим экономической реальности.

Выплаты по ВВП-варрантам должны были осуществляться, если годовой рост реального ВВП превышает 3%, а номинальный ВВП превышает $125,4 млрд, и рассчитываются как 15% от годового роста ВВП между 3% и 4% и 40% от роста реального ВВП свыше 4%.

ВВП Украины сократился почти на 30% в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России. В 2023 году экономика выросла на 5,3%, что повлекло требование осуществления выплаты по ВВП варрантам на сумму $643 млн, несмотря на отсутствие реального улучшения экономической ситуации в стране. Это требование было полностью урегулировано в рамках этой реструктуризации.

"Эта реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат в период послевоенного восстановления. Конвертация ВВП варрантов в стандартные долговые инструменты с механизмом агрегирования обеспечивает прогнозируемость и уменьшает долгосрочную волатильность государственных финансов. Мы выводим из обращения токсичный инструмент, который представлял серьезный фискальный риск для Украины и мог поставить под угрозу наше восстановление", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Процесс реструктуризации теперь переходит к этапу расчетов, которые состоятся в ближайшие дни и завершатся до конца 2025 года.