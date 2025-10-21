Рада увеличила госбюджет на 325 млрд грн для финансирования армии

Депутаты в третий раз с начала года пересмотрели государственный бюджет

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада во вторник, 21 октября, проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета в 2025 году на 324,7 млрд грн для финансирования расходов на сектор безопасности и обороны. Законопроект №14103 за основу поддержали 295 депутатов, в целом – 297 депутатов.

Более 65% дополнительных расходов предназначены для выплаты денежного довольствия военным и выплат семьям погибших.

По словам главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласы, 210,9 млрд грн предназначены для Вооруженных Сил Украины, 99,1 млрд грн – для производства и закупки оружия и боеприпасов.

Также предусмотрено увеличение расходов Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной пограничной службы, Главного управления разведки, Службы внешней разведки.

Источником повышения расходов станет международная помощь, а именно – 6 млрд евро безвозвратной помощи со стороны Евросоюза по механизму ERA (от доходов с замороженных российских активов). Возвращать эти деньги Украине не нужно, проценты за пользование деньгами не начисляются.

Правительство зарегистрировало законопроект 6 октября, сразу после того, как договорилось с Европейской комиссией о том, что эти деньги можно использовать на нужды обороны.

Также планируется на 10,4 млрд грн сократить невоенные расходы.

Еще 20 млрд грн дополнительных доходов принесет увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре.