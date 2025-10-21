Рада збільшила держбюджет на 325 млрд грн для фінансування армії

Депутати втретє з початку року переглянули державний бюджет

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у вівторок, 21 жовтня, проголосувала за збільшення видатків державного бюджету у 2025 році на 324,7 млрд грн для фінансування витрат на сектор безпеки й оборони. Законопроєкт №14103 за основу підтримали 295 депутатів, в цілому – 297 депутатів.

Більше ніж 65% додаткових видатків призначені для виплати грошового забезпечення військовим та виплат родинам загиблих.

Джерело: Мінфін

За словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, 210,9 млрд грн призначені для Збройних Сил України, 99,1 млрд грн – для виробництва і закупівлі зброї і боєприпасів.

Також передбачене збільшення видатків Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорти, Державної прикордонної служби, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки.

Джерелом підвищення видатків стане міжнародна допомога, а саме – 6 млрд євро безповоротної допомоги з боку Євросоюзу за механізмом ERA (від доходів із заморожених російських активів). Повертати ці гроші Україні не потрібно, відсотки за користування грошима не нараховуються.

Уряд зареєстрував законопроєкт 6 жовтня, одразу після того, як домовився із Європейською комісією про те, що ці гроші можна використати на потреби оборони.

Також планується на 10,4 млрд грн скоротити невійськові витрати.

Ще 20 млрд грн додаткових доходів принесе збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим у листопаді-грудні.