Курс биткоина стремительно падает

Bitcoin на сегодняшних торгах демонстрирует стремительное падение. По состоянию сегодня на 16:40 дня самая популярная криптовалюта торгуется на уровне $7,62 тыс, упав в цене на 2,59%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
По данным торговой площадки, капитализация биткоина составляет $131 млрд.
При этом стоимость других криптовалют переменчивая. Стоимость Ethereum снизилась на 2% до $425,8 за криптовалюту. XRP (Ripple) наоборот подорожал на 4,2% до $0,45, Bitcoin Cash – подешевел на 2,2% до $763.
Предполагается, что одним главных факторов такого снижения стала временная приостановка биржи HitBTC из-за технических проблем.
Напомним, на прошлой неделе стоимость одного Bitcoin превышала $8 тыс.
24 июля сообщалось, что Google добавил к своему конвертеру валют еще три криптовалюты.
До этого совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами.
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