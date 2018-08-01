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01.08.2018, 16:45

Курс биткоина стремительно падает

Курс биткоина стремительно падает

По состоянию сегодня биткоин торгуется на уровне $7,62 тыс.

Bitcoin на сегодняшних торгах демонстрирует стремительное падение. По состоянию сегодня на 16:40 дня самая популярная криптовалюта торгуется на уровне $7,62 тыс, упав в цене на 2,59%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

По данным торговой площадки, капитализация биткоина составляет $131 млрд.

При этом стоимость других криптовалют переменчивая. Стоимость Ethereum снизилась на 2% до $425,8 за криптовалюту. XRP (Ripple) наоборот подорожал на 4,2% до $0,45, Bitcoin Cash – подешевел на 2,2% до $763.

Предполагается, что одним главных факторов такого снижения стала временная приостановка биржи HitBTC из-за технических проблем.

Напомним, на прошлой неделе стоимость одного Bitcoin превышала $8 тыс.

24 июля сообщалось, что Google добавил к своему конвертеру валют еще три криптовалюты.

До этого совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами.

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Теги: криптобиржа, торги, криптовалюта, биткоин, доллар
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