Курс биткоина стремительно падает

По состоянию сегодня биткоин торгуется на уровне $7,62 тыс.

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Bitcoin на сегодняшних торгах демонстрирует стремительное падение. По состоянию сегодня на 16:40 дня самая популярная криптовалюта торгуется на уровне $7,62 тыс, упав в цене на 2,59%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

По данным торговой площадки, капитализация биткоина составляет $131 млрд.

При этом стоимость других криптовалют переменчивая. Стоимость Ethereum снизилась на 2% до $425,8 за криптовалюту. XRP (Ripple) наоборот подорожал на 4,2% до $0,45, Bitcoin Cash – подешевел на 2,2% до $763.

Предполагается, что одним главных факторов такого снижения стала временная приостановка биржи HitBTC из-за технических проблем.

Напомним, на прошлой неделе стоимость одного Bitcoin превышала $8 тыс.

24 июля сообщалось, что Google добавил к своему конвертеру валют еще три криптовалюты.

До этого совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами.