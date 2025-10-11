Нобелевский институт расследует всплеск ставок Polymarket на лауреата премии мира
Норвежские чиновники, отвечающие за вручение Нобелевской премии мира, расследуют возможную утечку данных о нынешнем лауреате, пишет Bloomberg.
Поводом для подозрений в утечке стал резкий рост онлайн-ставок на кандидатуру Марии Корины Мачадо незадолго до объявления решения Нобелевского комитета.
Первыми на это обратили внимание местные газеты Aftenposten и Finansavisen.
Комитет из пяти человек, в состав которого входят правозащитник, эксперт по внешней политике и три бывших министра (все из Норвегии), принял окончательное решение еще в понедельник. Сама же Мачадо получила телефонный звонок от комитета лишь за несколько минут до объявления ее победы в пятницу.
На рынке ставок Мачадо считалась явным аутсайдером в борьбе за премию мира, но стала главным лидером.
На платформе для ставок на исход реальных событий Polymarket вероятность победы Мачадо выросла с 3,75% до 72,8% всего за два часа до объявления. Перед тем она уступала Юлии Навальной и президенту США Дональду Трампу, который был фаворитом для многих букмекеров.
Один из трейдеров под ником dirtycup поставил на победу венесуэльского политика около $70 000 всего за несколько часов до объявления результатов, в итоге он получил приблизительно $30 000 прибыли.
Три счета в Polymarket, которые преимущественно делали ставки на Мачадо, получили совокупную прибыль около $90 000.
Директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен заявил, что в комитете "очень серьезно" относятся к подобным утечкам. Он добавил, что подобных инцидентов с Нобелевской премией мира не помнит, хотя "некоторые утечки" случались около 15 лет назад.
Ранее на этой неделе Polymarket получила инвестиции в размере $2 млрд от Intercontinental Exchange Inc., владельца Нью-Йоркской фондовой биржи. В результате сделки стоимость компании была оценена примерно в $8 млрд.
- Polymarket – американская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям делать анонимные криптовалютные ставки на вероятность почти всего (спортивные результаты, геополитические события, будущие цены финансовых активов и т.д.). Ранее Polymarket критиковали за предложение рынков в неоднозначных с этической точки зрения отраслях, например, на дату смерти папы Франциска.
- В ноябре 2024 года французский регулятор азартных игр начал проверку деятельности Polymarket после всплеска ее популярности во время президентских выборов в США.
