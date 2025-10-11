Нобелевский институт расследует всплеск ставок Polymarket на лауреата премии мира

Медаль Нобелевской премии мира (фото - EPA)

Норвежские чиновники, отвечающие за вручение Нобелевской премии мира, расследуют возможную утечку данных о нынешнем лауреате, пишет Bloomberg.

Поводом для подозрений в утечке стал резкий рост онлайн-ставок на кандидатуру Марии Корины Мачадо незадолго до объявления решения Нобелевского комитета.

Первыми на это обратили внимание местные газеты Aftenposten и Finansavisen.

Комитет из пяти человек, в состав которого входят правозащитник, эксперт по внешней политике и три бывших министра (все из Норвегии), принял окончательное решение еще в понедельник. Сама же Мачадо получила телефонный звонок от комитета лишь за несколько минут до объявления ее победы в пятницу.

На рынке ставок Мачадо считалась явным аутсайдером в борьбе за премию мира, но стала главным лидером.

На платформе для ставок на исход реальных событий Polymarket вероятность победы Мачадо выросла с 3,75% до 72,8% всего за два часа до объявления. Перед тем она уступала Юлии Навальной и президенту США Дональду Трампу, который был фаворитом для многих букмекеров.

Рейтинги Марии Корины Мачадо, Дональда Трампа, Юлии Навальной и Центров экстренного реагирования Судана (Sudan's Emergency Response Rooms) на платформе Polymarket (источник – Finansavisen)

Один из трейдеров под ником dirtycup поставил на победу венесуэльского политика около $70 000 всего за несколько часов до объявления результатов, в итоге он получил приблизительно $30 000 прибыли.

Три счета в Polymarket, которые преимущественно делали ставки на Мачадо, получили совокупную прибыль около $90 000.

Директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен заявил, что в комитете "очень серьезно" относятся к подобным утечкам. Он добавил, что подобных инцидентов с Нобелевской премией мира не помнит, хотя "некоторые утечки" случались около 15 лет назад.

Ранее на этой неделе Polymarket получила инвестиции в размере $2 млрд от Intercontinental Exchange Inc., владельца Нью-Йоркской фондовой биржи. В результате сделки стоимость компании была оценена примерно в $8 млрд.