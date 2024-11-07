Франция проверяет криптобиржу ставок Polymarket, ставшую популярной во время выборов в США

Фото: Forklog

Французский регулятор азартных игр Autorité Nationale des Jeux (ANJ) проверяет деятельность букмекерской биржи Polymarket после всплеска ее популярности на президентских выборах в США, пишет Bloomberg.

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"Мы знаем об этом сайте и сейчас изучаем его функционирование и соответствие французскому законодательству об азартных играх", — сообщил журналистам представитель ANJ. Перед этим французское онлайн-издание о криптовалютах The Big Whale сообщило, что во Франции планируют запретить доступ к Polymarket, потому что по сути это азартная игра, на которую требуется соответствующая лицензия.

Polymarket – американская онлайн-платформа, позволяющая пользователям делать анонимные криптовалютные ставки на вероятность почти всего (спортивные результаты, геополитические события, будущие цены финансовых активов и т.п.). С 2020 года Polymarket привлекла $74 млн венчурных инвестиций, в том числе от известных криптобизнесменов, таких как Виталик Бутерин (разработчик Ethereum).

Пример ставок на Polymarket: "Завершит ли Трамп войну в Украине за первые 90 дней?"

Торги на Polymarket стремительно выросли в текущем году. Общий объем ставок на то, кто станет следующим президентом, составил почти $3,7 млрд. В последние месяцы предвыборной кампании вероятность победы Трампа, отраженная на Polymarket, постоянно превышала показатели в обычных опросах.

Внимание ANJ к Polymarket привлекли большие ставки, сделанные неизвестным французским трейдером на победу Дональда Трампа. Согласно данным Polymarket этот трейдер, известный под ником Fredi9999, может получить чистую прибыль около $19 млн от своей ставки.

Азартные онлайн-игры во Франции строго регулируются.

"Даже если Polymarket использует криптовалюты в своей деятельности, это все равно деятельность, связанная со ставками, и это незаконно во Франции", — сказал собеседник The Big Whale, близкий к ANJ.