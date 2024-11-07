Франція перевіряє криптобіржу ставок Polymarket, яка стала популярною під час виборів у США

Фото: Forklog

Французький регулятор азартних ігор Autorité Nationale des Jeux (ANJ) перевіряє діяльність букмекерської біржі Polymarket після сплеску її популярності під час президентських виборів у США, пише Bloomberg.

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"Ми знаємо про цей сайт і зараз вивчаємо його функціонування та відповідність французькому законодавству про азартні ігри", – повідомив журналістам представник ANJ. Перед цим французьке онлайн-видання про криптовалюти The Big Whale повідомило, що у Франції планують заборонити доступ до Polymarket, бо по суті це азартна гра, на яку потрібна відповідна ліцензія.

Polymarket — американська онлайн-платформа, яка дозволяє користувачам робити анонімні криптовалютні ставки на ймовірність майже всього (спортивні результати, геополітичні події, майбутні ціни фінансових активів тощо). З 2020 року Polymarket залучила $74 млн венчурних інвестицій, зокрема від відомих криптобізнесменів, таких як Віталік Бутерін (розробник Ethereum).

Приклад ставок на Polymarket: "Чи завершить Трамп війну в Україні за перші 90 днів?"

Торги на Polymarket стрімко зросли цього року. Загальний обсяг ставок на те, хто стане наступним президентом, склав майже $3,7 млрд. Протягом останніх місяців передвиборчої кампанії ймовірність перемоги Трампа, відображена на Polymarket, постійно перевищувала показники у звичайних опитуваннях.

Увагу ANJ до Polymarket привернули великі ставки, зроблені невідомим французьким трейдером на перемогу Дональда Трампа. Згідно з даними Polymarket цей трейдер, відомий під ніком Fredi9999, може отримати чистий прибуток близько $19 мільйонів доларів від своєї ставки.

Азартні онлайн-ігри у Франції суворо регулюються.

"Навіть якщо Polymarket використовує криптовалюти у своїй діяльності, це все одно діяльність, пов’язана зі ставками, і це незаконно у Франції", – сказав співрозмовник The Big Whale, близький до ANJ.