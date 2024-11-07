Франція перевіряє криптобіржу ставок Polymarket, яка стала популярною під час виборів у США
Французький регулятор азартних ігор Autorité Nationale des Jeux (ANJ) перевіряє діяльність букмекерської біржі Polymarket після сплеску її популярності під час президентських виборів у США, пише Bloomberg.
"Ми знаємо про цей сайт і зараз вивчаємо його функціонування та відповідність французькому законодавству про азартні ігри", – повідомив журналістам представник ANJ. Перед цим французьке онлайн-видання про криптовалюти The Big Whale повідомило, що у Франції планують заборонити доступ до Polymarket, бо по суті це азартна гра, на яку потрібна відповідна ліцензія.
Polymarket — американська онлайн-платформа, яка дозволяє користувачам робити анонімні криптовалютні ставки на ймовірність майже всього (спортивні результати, геополітичні події, майбутні ціни фінансових активів тощо). З 2020 року Polymarket залучила $74 млн венчурних інвестицій, зокрема від відомих криптобізнесменів, таких як Віталік Бутерін (розробник Ethereum).
Торги на Polymarket стрімко зросли цього року. Загальний обсяг ставок на те, хто стане наступним президентом, склав майже $3,7 млрд. Протягом останніх місяців передвиборчої кампанії ймовірність перемоги Трампа, відображена на Polymarket, постійно перевищувала показники у звичайних опитуваннях.
Увагу ANJ до Polymarket привернули великі ставки, зроблені невідомим французьким трейдером на перемогу Дональда Трампа. Згідно з даними Polymarket цей трейдер, відомий під ніком Fredi9999, може отримати чистий прибуток близько $19 мільйонів доларів від своєї ставки.
Азартні онлайн-ігри у Франції суворо регулюються.
"Навіть якщо Polymarket використовує криптовалюти у своїй діяльності, це все одно діяльність, пов’язана зі ставками, і це незаконно у Франції", – сказав співрозмовник The Big Whale, близький до ANJ.