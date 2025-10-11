Нобелівський інститут розслідує збільшення ставок Polymarket на лауреата премії миру

Медаль Нобелівської премії миру (фото - EPA)

Норвезькі чиновники, які відповідають за вручення Нобелівської премії миру, розслідують можливий витік даних стосовно цьогорічного лауреата, пише Bloomberg.

Приводом для підозр у витоку стало різке зростання онлайн-ставок на кандидатуру Марії Коріни Мачадо незадовго до оголошення рішення Нобелівського комітету.

Першими на це звернули увагу місцеві газети Aftenposten та Finansavisen.

Комітет з п’яти осіб, до складу якого входять правозахисник, експерт із зовнішньої політики та три колишні міністри (всі з Норвегії), ухвалив остаточне рішення ще в понеділок. Сама ж Мачадо отримала телефонний дзвінок від комітету лише за декілька хвилин до оголошення її перемоги в п’ятницю.

На ринку ставок Мачадо вважалася явним аутсайдером у боротьбі за премію миру, але стала головним лідером.

На платформі для ставок на результат реальних подій Polymarket ймовірність перемоги Мачадо зросла з 3,75% до 72,8% лише за дві години до оголошення. Перед тим вона поступалася Юлії Навальній та президентові США Дональду Трампу, який був фаворитом для багатьох букмекерів.

Рейтинги Марії Коріни Мачадо, Дональда Трампа, Юлії Навальної та Центрів екстреного реагування Судану (Sudan's Emergency Response Rooms) на платформі Polymarket (джерело – Finansavisen)

Один із трейдерів під ніком dirtycup поставив на перемогу венесуельської політикині близько $70 000 лише за кілька годин до оголошення результатів, згодом він отримав майже $30 000 прибутку.

Три рахунки в Polymarket, які переважно робили ставки на Мачадо, отримали сукупний прибуток близько $90 000.

Директор Нобелівського інституту Крістіан Берг Харпвікен заявив, що в комітеті "дуже серйозно" ставляться до подібних витоків. Він додав, що подібних інцидентів із Нобелівською премією миру не пам'ятає, хоча "деякі витоки" траплялися близько 15 років тому.

Раніше цього тижня Polymarket отримала інвестиції у розмірі $2 млрд від Intercontinental Exchange Inc., власника Нью-Йоркської фондової біржі. В результаті операції вартість компанії була оцінена приблизно у $8 млрд.