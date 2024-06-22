Бизнес-неделя: перспективы меньших отключений, БЭБ и 15,2 млрд евро ЕС для Украины

Ситуация с поставкой электроэнергии в Украине будет оставаться сложной, а смягчение графиков отключений ожидается не раньше чем в августе. Еврокомиссия разрабатывает бюджет ЕС на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины. Рада приняла закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности.

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Облегчение в августе. В Госэнергонадзоре спрогнозировали ситуацию с отключениями света

В ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной. Смягчение графиков отключений в Украине ожидается в августе. Об этом сообщила Государственная инспекция по энергетическому надзору.

"Облегчение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением", – сказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Атомная генерация, по его словам, является базисом, обеспечивающим более 50% потребностей потребителей даже после оккупации Запорожской АЭС. Сейчас продолжаются ремонтные работы и развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.

Слободян рассказал, что к 1 июля завершится процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением.

Список объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний.

Кроме того, там, где нельзя подключить объекты к разным линиям электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений.

В ДТЭК не видят сценариев без дефицита электроэнергии зимой

Украине не удастся восстановить уничтоженную в результате российских ударов генерацию и избавиться от дефицита электроэнергии к зиме, считает генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Бездефицитной зимы я не вижу, нет сценариев, при которых у нас не будет дефицита. Разве что будет +15, средняя температура в течение всей зимы, поэтому потребление просто не вырастет. Но если мы говорим о реальной, средней зиме, то бездефицитного сценария нет", – сказал Коваленко в интервью The Page.

Коваленко отметил, что восстановление ТЭЦ, которые повреждены, это, скорее всего, строительство, а "строить за столь короткий промежуток времени невозможно".

Обстрелы и дефицит э/э замедлили рост экономики Украины до 3,7% в мае — Минэкономики

ВВП Украины вырос на 3,7% (±1%) в мае 2024 года по сравнению с маем прошлого года. Оценка Министерства экономики опубликована на правительственном портале.

Рост украинской экономики замедляется второй месяц подряд. В апреле показатель был на уровне 4,3%, в марте – 4,6%, в феврале – 3,9%, в январе – 3,5%.

"Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии – все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы "Украинского морского коридора", а также высокому спросу на строительные услуги, поддерживаемому финансированием восстановления инфраструктуры.

В мае промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность благодаря как экспортоориентированным производствам, так и увеличению спроса на инвестиционную продукцию в отраслях машиностроения (ВПК) и на строительные материалы.

Металлургическая отрасль достигла самых больших характеристик производства за период с начала полномасштабной войны.

Также росло производство подсолнечного масла.

Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

Ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности.

Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции.

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на передачу Укрнафте заправок Татнефти

Фото: пресс-служба Укрнафты

Антимонопольный комитет дал разрешение Укрнафте на получение в управление долей в уставном капитале трех акционерных обществ, принадлежавших российскому холдингу "Татнефть". Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

Речь идет о компаниях Полтава-Капитал, Харьков-Капитал и Татнефть-АЗС-Украина, владеющих автозаправочными станциями, а также другим недвижимым и движимым имуществом.

В апреле 2022 года эти компании были арестованы в рамках уголовного производства, а в июле того же года – судебным решением переданы в управление АРМА. На часть имущества был наложен арест в ноябре 2020 года, а в управление АРМА его передали в марте 2023 года.

В общем, кроме движимого и недвижимого имущества (земельные участки и т.п.), речь идет о более ста автозаправочных станций, до десятка нефтебаз, а также ГНС, ГАЗС и АГЗП.

Решение о передаче Укрнафте активов Татнефти поддержало правительство еще в августе прошлого года.

Минагрополитики разрабатывает механизмы определения минимальных экспортных цен на сельхозпродукцию

Механизм минимальных цен на зерно, введенный Верховной Радой для борьбы с черным экспортом, заработает на практике не раньше августа. Такой прогноз на встрече с участниками рынка обнародовал представитель Министерства аграрной политики и продовольствия Михаил Соколов.

"Я не ожидаю, что это произойдет раньше августа", – цитирует Соколова агентство Reuters.

Новый механизм предусматривает запрет на экспорт по договорам на поставку пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, сои, рапса и других сельскохозяйственных товаров, в которых контрактные цены ниже минимально допустимых.

По словам Соколова, минимальные цены будут рассчитывать от официальных таможенных данных за предыдущий месяц.

"Мы берем 5% от всех контрактов, которые были заключены по самым низким ценам, и из них считаем среднюю цену. И полученный результат еще дополнительно дисконтируется на 10%. Таким образом, эта минимальная рассчитанная цена будет ниже средневзвешенной цены", – цитирует Соколова ASAP Agri.

Соколов заверил, что количество сделок, заключенных по ценам ниже рассчитанной минимальной цены, весьма невелико.

"Такие соглашения – это либо действительно частный случай, либо какое-то злоупотребление", – сказал он.

Украинские аграрии выступают категорически против предложенного механизма.

Евросоюз продлил транспортный безвиз для Украины еще на год. Но с обновлениями

Украина и Европейский Союз в четверг, 20 июня, договорились продлить срок действия соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом с Украиной ("транспортный безвиз") на год — до 30 июня 2025 года с возможностью автоматической пролонгации до конца 2025 года. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Подписанный в июне 2022 года документ упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Также без разрешений в Украину смогут завозить товары перевозчики государств – членов ЕС.

Благодаря соглашению импорт со стороны ЕС в Украину вырос более чем на 45% по сравнению с довоенным 2021 годом. На столько же вырос автомобильный экспорт украинских товаров.

Соглашение продолжается с определенными обновлениями:

→ грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с соглашением, получат маркировку;

→ все водители должны иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении рейсов;

→ перевозчики, следующие пустыми за товарами, должны иметь подтверждающие документы на эти товары.

Также обновленное соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы представителей Украины и ЕС для мониторинга ее выполнения.

Рада приняла закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 20 июня, поддержала в целом законопроект №10439 о перезапуске Бюро экономической безопасности, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса. Законопроект поддержали 239 депутатов.

Принятие закона – один из "маяков" Международного валютного фонда (МВФ). Его следует выполнить до конца июня 2024 года.

Финальный текст закона был утвержден только в ночь перед голосованием.

Одна из главных новаций заключается в изменении порядка назначения и увольнении директора БЭБ. Если по действующей редакции закона конкурсную комиссию формируют СНБО и Верховная Рада, то после принятия изменений это право перейдет Кабинету министров, причем половину состава комиссии будут назначать на основании предложений международных и иностранных организаций, которые оказывают Украине техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции, реформы органов правопорядка

Эти члены комиссии будут иметь преимущественное право голоса при принятии решений. Для назначения директора БЭБ нужно четыре голоса, в том числе не менее двух – от "международников".

Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение премьер-министру Украины не более двух отобранных частников конкурса кандидатур, после чего у Кабинета министров есть десять дней на назначение директора БЭБ.

Через год и спустя три года после назначения директора БЭБ должна пройти внешняя независимая оценка эффективности деятельности Бюро специальной комиссией, которую назначит Кабмин на основании предложений международных организаций. Негативное заключение аудита будет основанием для увольнения директора.

Закон вступит в силу сразу же после принятия и публикации.

Еврокомиссия готовится вернуть ввозные пошлины на украинские яйца. Сахар – "под прицелом"

Импорт яиц из Украины достиг квоты на поставку в Европейский Союз. Это означает, что Еврокомиссия вернет ввозные пошлины на украинскую продукцию в течение следующих двух недель, сообщил Euronews со ссылкой на представителя ЕС.

По словам информированных собеседников издания, "импорт сахара также находится под прицелом исполнительной власти ЕС", ведь Украина уже исчерпала квоты на его экспорт.

"Мы не можем спекулировать на темпах будущего импорта", – сказал другой представитель Еврокомиссии, добавив, что ведомство продолжает следить за ситуацией с импортом из Украины.

Люк Верне из аналитического центра FarmEurope ранее сообщил Euronews, что часть поступающего в ЕС украинского сахара может иметь статус внутренней переработки, то есть импортироваться для реэкспорта, что может повлиять на оценку комиссии.

Если квоты будут достигнуты и по сахару, они будут повторно активированы максимум в течение 14 дней.

В то же время ассоциация ЕС, представляющая европейских потребителей сахара из пищевой промышленности (CIUS), обеспокоена ограничением объемов импорта этого товара. Она отмечает, что в ближайшие годы объемы сахара будут недостаточными, чтобы удовлетворить спрос на рынке ЕС.

Европейский Союз с 19 июня вернул пошлины на украинский овес из-за превышения квот. Действующий регламент беспошлинной торговли для Украины предусматривает механизм экстренного торможения для отдельных продуктов.

В частности, предусмотрены квоты для ряда "чувствительных" продуктов: мяса птицы, яиц, овса, крупы, кукурузы и меда – если импорт превысит средние объемы импорта во второй половине 2021 и в 2022-2023 годах. В этом случае тарифы должны быть восстановлены.

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины

Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год на 199,7 млрд. евро. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Бюджет будет дополнен 72 млрд евро в рамках программы экономической трансформации Евросоюза NextGenerationEU.

Для Украины в проекте бюджета предусмотрено 4,3 млрд евро грантов в пределах Ukraine Facility и 10,9 млрд евро кредитов.

27 февраля Европейский парламент одобрил предоставление 50 млрд евро помощи Украине на период 2024-2027 годов. 18 марта Кабинет министров принял план для Ukraine Facility. 15 апреля его утвердила Еврокомиссия.

В Украину заходят американский оборонный гигант Northrop Grumman и французская группа Thales

Американская компания Northrop Grumman планирует производить боеприпасы среднего калибра в Украине. Об этом сообщил один из топ-менеджеров Northrop Дэйв Бартелл во время выставки Eurosatory 2024 в Париже, пишет Breaking Defense.

"Мы работаем в Украине над производством боеприпасов среднего [калибра]. Это наш первый проект, оплачиваемый "украинскими долларами". Мы стремимся расширить его на боеприпасы калибра 155 мм и другие боеприпасы, когда найдем инновационные процессы", – сказал он.

Бартелл не детализировал план совместного производства, но отметил новую программу Государственного департамента США по развитию оборонных предприятий в Украине, которая инвестирует $2 млрд в оборонно-промышленную базу Украины и может открыть двери для американо-украинского совместного военного производства.

Northrop Grumman – третья в мире оборонная компания по доходу. Больше всего у RTX и Lockheed Martin.

Также французская промышленная группа Thales, специализирующаяся на авиационном оборонном оборудовании, подписала три соглашения с Украиной. Это сообщается на сайте компании.

Два соглашения касаются сотрудничества с одним из предприятий "Украинской оборонной промышленности".

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинским производителем дронов FRDM, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотную авиационную систему, способную нести и запускать боеприпасы.