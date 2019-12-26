Как не дать разбазарить ваши налоги, или зачем вам Счетная палата

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Що таке Рахункова палата і що вона робить?

Це орган, який оцінює ефективність і законність державних видатків.

Уявімо, ви дізнались, що у вашому місті реконструйовано Дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ). На проект виділили десятки мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Проте ви точно знаєте в ДЮСШ уже двадцять років не було ніякого ремонту, і тому ваша дитина не може потрапити до неї. Що робити? Де шукати відповідальних і винних?

Відповідь проста – ви обрали народного депутата, а у нього є можливість скористатись послугами Рахункової палатт (РП).

Саме РП перевіряє будь-які установи та підприємства, які отримують кошти з державного бюджету (наприклад, у вигляді субсидій або навіть пільг). Це може бути відомство, або держпідприємство, або державний фонд регіонального розвитку, Пенсійний фонд, органи місцевого самоврядування, або навіть Нацбанк. Основна умова – наявність хоча б копійки коштів Державного бюджету.