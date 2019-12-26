Как не дать разбазарить ваши налоги, или зачем вам Счетная палата

90 тисяч гривень – орієнтовно стільки 2020 року в середньому сплатить працююча людина в Україні до зведеного бюджету та Пенсійного фонду. Ця сума піде на сплату пенсій, оплату послуг освіти та медицини, соціальну допомогу тощо. Чек не маленький, але й завдання важливі. У вас є підозра, що крадуть гроші з бюджету, або неефективно їх використовують, і не знаєте, що робити і кому скаржитись? Не багато громадян знає, що для цього є спеціальний інструмент, створений для контролю за ефективністю державних фінансів. І це не СБУ, не НАБУ і не навіть не КРУ. Це – Рахункова палата.
Це орган, який оцінює ефективність і законність державних видатків.
Уявімо, ви дізнались, що у вашому місті реконструйовано Дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ). На проект виділили десятки мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Проте ви точно знаєте в ДЮСШ уже двадцять років не було ніякого ремонту, і тому ваша дитина не може потрапити до неї. Що робити? Де шукати відповідальних і винних?
Відповідь проста – ви обрали народного депутата, а у нього є можливість скористатись послугами Рахункової палатт (РП).
Саме РП перевіряє будь-які установи та підприємства, які отримують кошти з державного бюджету (наприклад, у вигляді субсидій або навіть пільг). Це може бути відомство, або держпідприємство, або державний фонд регіонального розвитку, Пенсійний фонд, органи місцевого самоврядування, або навіть Нацбанк. Основна умова – наявність хоча б копійки коштів Державного бюджету.
Уявіть собі, що ви здали свою квартиру в оренду, а самі поїхали на заробітки в Польщу. Вашою власністю хтось користується, а вам цікаво, що там відбувається. Орендар телефонує: "Спокійно, ось мій товариш Петро, він у нас був і може підтвердити, що з квартирою все добре". Однак, ймовірніше за все, ви попросити свого друга дитинства зайти і переконатися, що з квартирою справді все добре.
У цій історії про квартиру Мінфін є орендарем, а ви – власником. Мінфін розпоряджається вашою власністю, тимчасом як вас цікавить, чи не завдають вам збитків. В цьому випадку Мінфін звернеться до організації, яку в народі називають КРУ (з 11 грудня – Офіс фінансового контролю, -Ред.), яка, напевно, підтвердить, що Мінфін ставиться до вашої власності акуратно та бережливо. Проте справді незалежно оцінити ставлення до вашого майна може Рахункова палата. Чому так? Бо Рахункова палата звітує вашому обранцю – народному депутату, а КРУ звітує Мінфіну – виконавцю.
Кожен, хто недбало ставиться до грошей українців, має нести за це відповідальність. РП комунікує з усіма правоохоронними органами, які в обов’язковому порядку інформують у разі виявлення ознак кримінальних або адміністративних правопорушень. Підписано угоди з НАБУ та ДБР. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Саме РП встановлює факти порушення законодавства при використанні державних коштів.
Проте кримінальна відповідальність – це не головна мета аудитів РП. Контроль РП має значення не так для «точкового відновлення справедливості» у кожному конкретному випадку, як для загального ефекту для економіки загалом. Зокрема, контроль РП має дисциплінувати урядовців, ускладнювати застосування корупційних схем та підвищувати якість та обсяг суспільних послуг. РП для цього має низку інструментів для виконання своїх повноважень. РП може не лише перевірити і проаналізувати достовірність звітності щодо надходжень і витрат бюджету, законність використання бюджетних коштів, а й оцінити ефективність їх використання, встановити фактичний стан справ щодо цільового використання бюджетних коштів.
Для того, щоб сумнівна, на ваш погляд, установа або підприємство потрапила до списку аудитів, вам потрібно подати запит щодо здійснення перевірки через депутата ВРУ. Наприклад, того, за якого ви проголосували.
Народні обранці зобов’язані не тільки приймати закони і працювати в парламенті, а й реагувати на звернення. Проблему можна викласти під час особистої зустрічі, наприклад, у приймальній депутата або письмово через звичайну (листом з повідомленням про вручення) чи електронну пошту. Контакти депутата можна знайти на веб-сторінці Верховної Ради України, у приймальній депутата, на приватних веб-сторінках депутатів, або на їхніх сторінках у соцмережах. Лист-звернення можна написати на ім’я депутата за адресою "вул. Грушевського, 5, Київ, 01008". Не забутьте вказати своє ім’я, оскільки анонімні звернення не розглядають.
Звернення розглядають і вирішують у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. У разі звернення депутата РП обов’язково розгляне питання щодо доцільності та можливостей проведення аудиту, оскільки це є її законодавчим обов’язком.
2018 року Рахункова палата перевірила 598 об’єктів і підготувала 91 звіт, що охоплює 304,7 млрд грн (приблизно третина ресурсів державного бюджету). З більшістю звітів можна ознайомитись на сайті РП. За час роботи оновленого складу РП вже розпочато 107 кримінальних проваджень.
2018 року аудитори РП підготували та надіслали Верховній Раді України, органам виконавчої влади, установам, організаціям, підприємствам 567 звітів, рішень, інформацій, актів. Зазвичай наслідки врахування зауважень більші за обсяги, що перевіряються і мають мультиплікативний ефект.
Серед останніх досліджень можна зазначити аудит ефективності адміністрування надходжень до держбюджету від реалізації пального. У цьому випадку аудитори РП виявили, що за два роки обсяг тіньового ринку бензину та дизпалива міг становити до 4,6 млн тонн, а державний бюджет недоотримав акцизного податку на суму 25 млрд грн (це половина бюджету Державного агентства автомобільних доріг на 2019 рік). Пропозиції РП до проекту бюджету 2020 року можуть збільшити доходи держбюджету на 20 млрд грн. Ця сума зіставна з обсягами податків, які сплачують жителі окремої області (наприклад, Херсонської) до бюджетів усіх рівнів і Пенсійного фонду.
Втім, з рекомендацій, наданих РП у 2017 і 2018 роках за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю, до кінця 2018 року повністю або частково реалізовано 62%.
РП зараз знаходиться в процесі реформування. Щоб аудитори РП захищали інтереси платника податків більше ефективно, потрібно зробити наступне:
Внесення законодавчих змін задля посилення незалежності РП. Щоб РП було більш незалежною, потрібна розробка системи противаг, які б унеможливили тиск і на керівництво РП, і на рядових аудиторів.
Законодавчі зміни для розширення повноважень РП щодо аналізу місцевих бюджетів. В Україні поки повноцінний контроль за коштами місцевих бюджетів досі не входить до повноважень РП.
Заходи з підвищення професійності та посилення кадрового потенціалу РП. Для розширення аналітичної бази і підвищення кваліфікації співробітників треба створити відповідну освітню платформу РП.
Підвищення відкритості. Поки звіти РП зрозумілі лише вузькому колу фахівців. Звіти мають бути зрозумілим широкому загалу користувачів і забезпечувати максимальну доступність інформації.
Забезпечення повного доступу до інформації. Під час аудитів РП деякі об’єкти контролю надають інформацію несвоєчасно або не в повному обсязі. Тому треба посилити відповідальність за недопуск контрольних груп, а також перешкоджання роботі під час проведення аудиту.
Автор - Наталя Лещенко, економічний експерт аналітичного центру Case-Україна