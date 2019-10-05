Почему платежный баланс Украины важнее курса доллара. Объясняем

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Що робити, коли надходжень недостатньо?

Ми витрачали міжнародні валютні резерви країни. Таким чином забезпечували стабільність гривні при фіксованому валютному курсі в Україні до 2014 року. Проте це хибне відчуття стабільності, резерви не є нескінченними і в разі суттєвої кризи дуже швидко закінчуються. Тоді зазвичай настає обвал валютного курсу - знецінення гривні.

Іншим варіантом вирівнювання ситуації є плаваючий валютний курс. У разі послаблення гривні, імпорт дорожчає, а отже, попит на нього зменшується, український експорт, навпаки, стає дешевшим для іноземних покупців, і таким чином баланс корегується.

Авторка – Ольга Ніколаєва, дослідник Центру аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ при Київській школі економіки

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