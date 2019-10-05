Почему платежный баланс Украины важнее курса доллара. Объясняем

Ці потоки відстежує НБУ та зводить їхню статистику в платіжний баланс. Він описує притік та відтік іноземної валюти в Україну. Підсумовує результати міжнародної торгівлі та фінансових операцій, які здійснюють особи, компанії та державні органи за певний період, наприклад, за рік.
Поточний рахунок та рахунок капіталу. Поточний рахунок - це результати торгівлі товарами та послугами, чистий дохід від інвестицій та прямі платежі - наприклад, перекази від заробітчан. Рахунок капіталу - прямі іноземні інвестиції (довгострокові закордонні вкладення, - Ред.), портфельні інвестиції (інвестиції в цінні папери,- Ред.), зовнішні позики.
Імпорт товарів в Україні перевищує експорт – тобто це дефіцит торгівлі. У 2018 році дефіцит був $4,7 млрд - це 3,4% ВВП. Щодо торгівлі послугами, то ситуація інша - експорт послуг перевищує імпорт завдяки послугам транспортування газу.
Загалом баланс торгівлі товарами перевищує баланс торгівлі послугами, тому баланс поточного рахунку формується із дефіцитом. А це означає відтік валюти з країни.
Це часто супроводжується надмірним збільшенням кредитування, фіскальним дефіцитом - держава витрачає більше, ніж має коштів. Але така ситуація не є стійкою, баланс вирівнюється в кризові роки, коли імпорт стрімко скорочується. Українці мали подібний досвід як у 2008-2009, так і у 2014-2015 роках.
Ми витрачали міжнародні валютні резерви країни. Таким чином забезпечували стабільність гривні при фіксованому валютному курсі в Україні до 2014 року. Проте це хибне відчуття стабільності, резерви не є нескінченними і в разі суттєвої кризи дуже швидко закінчуються. Тоді зазвичай настає обвал валютного курсу - знецінення гривні.
Іншим варіантом вирівнювання ситуації є плаваючий валютний курс. У разі послаблення гривні, імпорт дорожчає, а отже, попит на нього зменшується, український експорт, навпаки, стає дешевшим для іноземних покупців, і таким чином баланс корегується.
Авторка – Ольга Ніколаєва, дослідник Центру аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ при Київській школі економіки
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