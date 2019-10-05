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05.10.2019, 10:52

Почему платежный баланс Украины важнее курса доллара. Объясняем

1

Як відстежити рух грошей з країни в країну? 

Ці потоки відстежує НБУ та зводить їхню статистику в платіжний баланс. Він описує притік та відтік іноземної валюти в Україну. Підсумовує результати міжнародної торгівлі та фінансових операцій, які здійснюють особи, компанії та державні органи за певний період, наприклад, за рік.

2

А що ми балансуємо?

Поточний рахунок та рахунок капіталу. Поточний рахунок - це результати торгівлі товарами та послугами, чистий дохід від інвестицій та прямі платежі - наприклад, перекази від заробітчан. Рахунок капіталу - прямі іноземні інвестиції (довгострокові закордонні вкладення, - Ред.), портфельні інвестиції (інвестиції в цінні папери,- Ред.), зовнішні позики.

3

У нас все гаразд з балансом?  

Імпорт товарів в Україні перевищує експорт – тобто це дефіцит торгівлі. У 2018 році дефіцит був $4,7 млрд - це 3,4% ВВП. Щодо торгівлі послугами, то ситуація інша - експорт послуг перевищує імпорт завдяки послугам транспортування газу. 

Загалом баланс торгівлі товарами перевищує баланс торгівлі послугами, тому баланс поточного рахунку формується із дефіцитом. А це означає відтік валюти з країни.

4

А чим це погано?

Це часто супроводжується надмірним збільшенням кредитування, фіскальним дефіцитом - держава витрачає більше, ніж має коштів. Але така ситуація не є стійкою, баланс вирівнюється в кризові роки, коли імпорт стрімко скорочується. Українці мали подібний досвід як у 2008-2009, так і у 2014-2015 роках. 

5

Що робити, коли надходжень недостатньо?

Ми витрачали міжнародні валютні резерви країни. Таким чином забезпечували стабільність гривні при фіксованому валютному курсі в Україні до 2014 року. Проте це хибне відчуття стабільності, резерви не є нескінченними і в разі суттєвої кризи дуже швидко закінчуються. Тоді зазвичай настає обвал валютного курсу - знецінення гривні.

Іншим варіантом вирівнювання ситуації є плаваючий валютний курс. У разі послаблення гривні, імпорт дорожчає, а отже, попит на нього зменшується, український експорт, навпаки, стає дешевшим для іноземних покупців, і таким чином баланс корегується.

Авторка – Ольга Ніколаєва, дослідник Центру аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ при Київській школі економіки

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Теги платежный баланс экспорт товаров торговый дефицит импорт товаров
 