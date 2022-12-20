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Абанк увеличивает доходы вкладчиков до 16,5%! p

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 11:30
Абанк увеличивает доходы вкладчиков до 16,5%! - Фото

На правах рекламы

Абанк запустил акцию "Зимняя забота", которая позволяет клиентам получить до 16,5% годовых по депозитным вкладам в гривне.

Именно сейчас у клиентов есть уникальная возможность увеличить доход от своих вкладов благодаря  максимально выгодным ставкам.

Акция будет действовать в период с 15.12.2022 по 31.01.2023, поэтому вы можете зафиксировать за собой повышенную процентную ставку на год, или, возможно, на 15 месяцев. 

Вместе с акцией в банке действует система приятных надбавок, позволяющая клиентам, оформив вклад "Стандарт Срочный" на 6, 12 мес. или Online на 6, 12 и 15 мес. на сумму от 150 тыс. гривен, получить прибавку +0,5%. 

Также для клиентов, имеющих действующий депозит в банке "Стандарт Срочный" на 6, 12 мес. или Online на 6, 12 и 15 мес. и продлевающих вклад в период акции, вклады будут продлены по акционной ставке и дополнительно будет предоставлена надбавка +1%. 

Вклад можно оформить в любом отделении Абанка или в мобильном приложении Abank24 не выходя из дома.
 

Об А-Банке:

АО "А-БАНК" представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков 30.10.1992 г. за номером №127. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

За новостями А-Банка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok. 

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