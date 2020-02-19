СБУ вручила бывшему врио главы ГФС повестку на допрос

Служба безопасности Украины вызывает на допрос экс-временно исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Дениса Гутенко. Об этом он написал в Facebook.

"Ко мне вчера в 21:00 пришли из СБУ домой вручать повестку на допрос", - написал Гутенко.

По его словам вызов связан с делом об отмене санкций на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Гутенко напомнил, что закон о валюте, которым эти санкции отменены как явление (ст. 37 закона о ВЭД), вступил в силу год назад, старые санкции смогли отменить только две недели назад.

"Основными выгодополучателями существования этих санкций всегда были определенные люди в Министерстве экономики, в СБУ и делегированные ими "решалы". Они читали закон только в своих личных интересах", - отмечает Гутенко.

Он уточняет, что по письму из СБУ автоматически могли поставить "на санкцию" или снять, что было "идеальным инструментом давления".

"Даже дело заводить не надо. Решение подобных вопросов стоило значительно дороже, чем по вопросам, связанными с просрочками платежей. В 2015 году, когда мы пришли в Министерство (в 2015-2019 годах Гутенко работал в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ). – Ред.), естественно, мы поменяли эту практику", - пишет Гутенко.

В частности, работали над отменой санкций в целом, на что ушло пять лет. А также начали разбираться по сути каждого эпизода применения санкций.

"Мы перестали применять санкции за мелкие суммы, стали внимательнее смотреть на вопросы с задолженностью", - вспоминает Гутенко.

Тогда в МЭРТ "придумали поручение с прописанными критериями", которые позволяли массово снимать санкции с компаний, операции которых не носят характер вывода денег: есть решение суда в пользу субъекта; контрагент не находится в офшорной юрисдикции; сумма задолженности меньше $50 000 (позже увеличили до $250 000).

"И начали массово снимать. Чему, конечно, были не рады те, кто на этом зарабатывал", - отмечает Гутенко.

Однако в 2016 году из-за приостановки санкции, введенной по инициативе департамента СБУ К (коррупция), на Гутенко было заведено дело.

"Когда выяснили, что не их подследственность передали в МВД. МВД с представителями СБУ провели обыски у меня дома и в рабочих кабинетах", - вспоминает Гутенко.

Позже его лишили допуска к гостайне и "настоятельно рекомендовали" уйти из этого департамента. "В департамент вернули людей, которые там работали до меня", - отмечает Гутенко.

По его словам, в конце 2019 года СБУ забирает дело из МВД, вызывают людей из МЭРТ на допросы. "Как итог, приход ко мне домой в 21:00 с повесткой на допрос", - считает Гутенко.

"Получается, поработал инвестняней и омбудсменом одновременно. Но проблемы почему-то делают тем, кто помогал бизнесу и отстаивал интересы государства, а не тех, кто наживался на этих схемах и убивал бизнес", - пишет Гутенко.