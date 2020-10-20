UA

Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР – Зеленский

20.10.2020, 12:47
Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде.

Президент с трибуны Рады отметил, что безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Это касается сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем. Также само, как и с Всемирным банком, также как и с ЕБРР", – сказал Зеленский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Владимир Зеленский МВФ ЕБРР Всемирный банк

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Интервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии

Партнерский проектИнтервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии
 