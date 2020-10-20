Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР – Зеленский

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде.

Президент с трибуны Рады отметил, что безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает.

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"Это касается сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем. Также само, как и с Всемирным банком, также как и с ЕБРР", – сказал Зеленский.

6 октября Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявил, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает.

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Наталия Софиенко

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