Апелляция в Гааге отклонила требования России по делу о крымских активах ПриватБанка

Апелляционный суд в Гааге в полном объеме отклонил требования России, которая пыталась обжаловать предыдущие арбитражные решения Постоянной палаты третейского суда по крымским активам ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Решение апелляционного суда устраняет еще одно препятствие, созданное Россией по делу ПриватБанка, окончательное слушание которого по вопросам определения размера нанесенного ущерба состоится в ППТС в октябре 2022 года", — говорится в сообщении.

ПриватБанк перестал обслуживать клиентов в Крыму в марте 2014 года.

Позже в том же году подконтрольный России парламент оккупированного Крыма "национализировал", то есть отобрал имущество ПриватБанка и других компаний группы "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В список вошли более 100 разных объектов.

Летом 2015 года банк подал иск к Российской Федерации о защите утраченных в Крыму инвестиций.

В последнем на сегодняшний день частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года суд признал, что у него есть юрисдикция по всем требованиям ПриватБанка против Российской Федерации. Тогда же было установлено, что Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение такой экспроприации в полном объеме.

Именно это решение Россия пыталась обжаловать сначала в Постоянной палате третейского суда в Гааге, а затем и в Апелляционном суде.

Размер возмещения, которое РФ должна заплатить ПриватБанку за незаконные действия, остается на следующий этап арбитражного разбирательства.

ПриватБанк планировал получить возмещение в размере более $1 млрд.

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Андрей Водяный

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