UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Апелляция в Гааге отклонила требования России по делу о крымских активах ПриватБанка

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 17:30
Апелляция в Гааге отклонила требования России по делу о крымских активах ПриватБанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Апелляционный суд в Гааге в полном объеме отклонил требования России, которая пыталась обжаловать предыдущие арбитражные решения Постоянной палаты третейского суда по крымским активам ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Решение апелляционного суда устраняет еще одно препятствие, созданное Россией по делу ПриватБанка, окончательное слушание которого по вопросам определения размера нанесенного ущерба состоится в ППТС в октябре 2022 года", — говорится в сообщении.

ПриватБанк перестал обслуживать клиентов в Крыму в марте 2014 года.

Позже в том же году подконтрольный России парламент оккупированного Крыма "национализировал", то есть отобрал имущество ПриватБанка и других компаний группы "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В список вошли более 100 разных объектов.

Летом 2015 года банк подал иск к Российской Федерации о защите утраченных в Крыму инвестиций.

В последнем на сегодняшний день частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года суд признал, что у него есть юрисдикция по всем требованиям ПриватБанка против Российской Федерации. Тогда же было установлено, что Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение такой экспроприации в полном объеме.

Именно это решение Россия пыталась обжаловать сначала в Постоянной палате третейского суда в Гааге, а затем и в Апелляционном суде.

Размер возмещения, которое РФ должна заплатить ПриватБанку за незаконные действия, остается на следующий этап арбитражного разбирательства.

ПриватБанк планировал получить возмещение в размере более $1 млрд.

Читайте также: Украина преследует Россию по всему миру. Когда Путин ответит за преступления – коротко

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым ПриватБанк арбитраж
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 