Доллар и евро на межбанке подорожали
09.11.2021, 17:31
Фото: freepik.com
Во вторник, 9 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,06 / 26,08, к закрытию котировки составили 26,075 / 26,095.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,06, максимальные – 26,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,08, максимальные – 26,12.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,2113/30,2345, к закрытию котировки составили 30,2470/30,2702.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3655/0,3659, к закрытию котировки составили 0,3682/0,3686.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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