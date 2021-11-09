Доллар и евро на межбанке подорожали

Во вторник, 9 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,06 / 26,08, к закрытию котировки составили 26,075 / 26,095.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,06, максимальные – 26,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,08, максимальные – 26,12.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2113/30,2345, к закрытию котировки составили 30,2470/30,2702.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3655/0,3659, к закрытию котировки составили 0,3682/0,3686.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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