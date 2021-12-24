Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В пятницу, 24 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,9 коп. и составляет 27,098 грн. Курс продажи упал на 5,8 коп. и составляет 27,3245 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,95 грн, максимальный – 27,17 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,45 коп. и составляет 30,553 грн. Средний курс продажи упал на 5,15 коп. и составляет 30,959 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,35 грн, максимальный – 30,71 грн. Для продажи минимальный курс – 30,85 грн, максимальный – 31,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп. и составляет 3,29 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп. до 3,786 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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