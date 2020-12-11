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Доллар и евро подорожали. Курсы валют НБУ

11.12.2020, 09:00
Доллар и евро подорожали. Курсы валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 11 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки, а по отношению к евро – на 4.

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Анна Ишутина
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