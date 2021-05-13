Доллар на межбанке подешевел
13.05.2021, 17:17
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В четверг, 13 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,63/27,65, к закрытию котировки составили 27,61/27,63.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,62, максимальные – 27,65.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,4129/33,4343, к закрытию котировки составили 33,3970/33,4212.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3712/0,3716, к закрытию котировки составили 0,3734/0,3738.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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