Доллар на межбанке подешевел

В четверг, 13 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,63/27,65, к закрытию котировки составили 27,61/27,63.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,62, максимальные – 27,65.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4129/33,4343, к закрытию котировки составили 33,3970/33,4212.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3712/0,3716, к закрытию котировки составили 0,3734/0,3738.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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