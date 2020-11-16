Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В понедельник, 16 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,6 коп и составляет 28,0505 грн. Курс продажи упал на 2,3 коп – до 28,334 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,85 грн, максимальный – 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,24 грн, максимальный – 28,54 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,6 коп и составляет 32,87 грн. Средний курс продажи вырос на 3,65 коп и составляет 33,5275 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30 грн, максимальный – 33,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,35 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,321 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,767 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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