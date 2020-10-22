Доллар подорожал, а евро подешевел. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 22 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,25/28,27, к закрытию котировки составили 28,27/28,29.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,24, максимальные – 28,275. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,255, максимальные – 28,29.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4734/33,4971, к закрытию котировки составили 33,4207/33,4444.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3669/0,3674, к закрытию котировки составили 0,3693/0,3699.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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