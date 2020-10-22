Доллар подорожал, а евро подешевел. Итоги торгов на межбанке
22.10.2020, 17:10
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В четверг, 22 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,25/28,27, к закрытию котировки составили 28,27/28,29.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,24, максимальные – 28,275. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,255, максимальные – 28,29.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,4734/33,4971, к закрытию котировки составили 33,4207/33,4444.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3669/0,3674, к закрытию котировки составили 0,3693/0,3699.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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