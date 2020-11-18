Евро подорожал еще на 15 копеек. Курс валют НБУ
18.11.2020, 08:11
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 15 копеек. А по отношению к доллару – вырос на копейку.
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