UA

Евро подорожал еще на 15 копеек. Курс валют НБУ

18.11.2020, 08:11
Евро подорожал еще на 15 копеек. Курс валют НБУ - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 15 копеек. А по отношению к доллару – вырос на копейку. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
курс валют курс нбу курс гривни курс доллара курс евро

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 