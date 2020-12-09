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Гривня укрепилась. Курс НБУ

09.12.2020, 11:22
Гривня укрепилась. Курс НБУ - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на 16 копеек, а по отношению к евро – на 20.

Анна Ишутина
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