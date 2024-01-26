Гривня еще подешевела. Официальный курс валют

Курс доллара вырос на 6 копеек, курс евро – на 3

Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 января курс гривни по отношению к доллару опустился на 6 коп. и составляет 37,5825 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта сбросила 3 коп. – 40,9161 грн/евро.

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