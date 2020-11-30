Гривня ослабла. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на три копейки, а по отношению к евро – на 11.

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Анна Ишутина

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