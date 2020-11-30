Гривня ослабла. Официальный курс валют
30.11.2020, 08:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на три копейки, а по отношению к евро – на 11.
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