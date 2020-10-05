Курс гривни падает. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 5 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,39/28,41, к закрытию котировки составили 28,41/28,425.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,38, максимальные – 28,41. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,40, максимальные – 28,425.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2815/33,3050, к закрытию котировки составили 33,4840/33,4988.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3639/0,3644, к закрытию котировки составили 0,3622/0,3625.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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