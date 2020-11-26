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Гривня подешевела. Курс валют НБУ

26.11.2020, 08:00
Гривня подешевела. Курс валют НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 10 копеек, а к доллару – на копейку.

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Анна Ишутина
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