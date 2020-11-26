Гривня подешевела. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 ноября курс гривни по отношению к евро упал на 10 копеек, а к доллару – на копейку.

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Анна Ишутина

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