Гривня подешевела относительно других инвалют. Курс НБУ
20.11.2020, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 13 копеек, по отношению к евро – на 7.
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