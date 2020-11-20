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Гривня подешевела относительно других инвалют. Курс НБУ

20.11.2020, 08:00
Гривня подешевела относительно других инвалют. Курс НБУ - Фото
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 13 копеек, по отношению к евро – на 7. 

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Анна Ишутина
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