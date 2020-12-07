Гривня укрепилась относительно других валют. Курс НБУ
07.12.2020, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на копейку, а по отношению к евро – на две.
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