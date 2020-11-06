Гривня укрепляется. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 6 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,23/28,25, к закрытию котировки составили 28,12/28,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,08, максимальные – 28,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,095, максимальные – 28,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4243/33,4480, к закрытию котировки составили 33,3559/33,3915.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3657/0,3661, к закрытию котировки составили 0,3615/0,3620.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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