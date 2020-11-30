Итоги торгов на межбанке: доллар и евро подорожали

В понедельник, 30 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,48/28,50, к закрытию котировки составили 28,495/28,51.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,48, максимальные – 28,505. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,495, максимальные – 28,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0962/34,1202, к закрытию котировки составили 34,1769/34,1948.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3738/0,3742, к закрытию котировки составили 0,3743/0,3747.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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