Итоги торгов на межбанке: доллар и евро подорожали
30.11.2020, 17:13
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В понедельник, 30 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,48/28,50, к закрытию котировки составили 28,495/28,51.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,48, максимальные – 28,505. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,495, максимальные – 28,52.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,0962/34,1202, к закрытию котировки составили 34,1769/34,1948.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3738/0,3742, к закрытию котировки составили 0,3743/0,3747.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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