Итоги торгов на межбанке: гривня подешевела
01.12.2020, 17:20
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 1 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,505/28,525, к закрытию котировки составили 28,51/28,53.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,505, максимальные – 28,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,525, максимальные – 28,575.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,1176/34,1415, к закрытию котировки составили 34,1948/34,2160.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3733/0,3737, к закрытию котировки составили 0,3765/0,3769.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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