Итоги торгов на межбанке: гривня подешевела

Во вторник, 1 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,505/28,525, к закрытию котировки составили 28,51/28,53.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,505, максимальные – 28,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,525, максимальные – 28,575.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,1176/34,1415, к закрытию котировки составили 34,1948/34,2160.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3733/0,3737, к закрытию котировки составили 0,3765/0,3769.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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