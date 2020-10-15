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Итоги торгов на межбанке: курс евро растет, курс доллара стабилен

15.10.2020, 17:27
Итоги торгов на межбанке: курс евро растет, курс доллара стабилен - Фото
Иллюстративное фото: wirestock/freepik.com

В четверг, 15 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,325/28,345, к закрытию котировки составили 28,33/28,345.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,325, максимальные – 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,34, максимальные – 28,355.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2393/33,2628, к закрытию котировки составили 33,1404/33,1579.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3633/0,3638, к закрытию котировки составили 0,3624/0,3627.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина
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