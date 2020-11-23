К закрытию межбанка доллар подорожал

В понедельник, 23 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,32/28,34, к закрытию котировки составили 28,35/28,37.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,32, максимальные – 28,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,34, максимальные – 28,395.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,6130/33,6339, к закрытию котировки составили 33,6599/33,6837.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3744/0,3748, к закрытию котировки составили 0,3724/0,3728.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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