К закрытию межбанка гривня подорожала

В четверг, 5 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,85/23,87, к закрытию котировки составили 23,825/23,85.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,825, максимальные – 23,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,85, максимальные – 23,91.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4281/26,4503, к закрытию котировки составили 26,4481/26,4735.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3735/0,3742, к закрытию котировки составили 0,3731/0,3739.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"