К закрытию межбанка гривня укрепилась
13.11.2020, 17:08
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 13 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,145/28,165, к закрытию котировки составили 28,11/28,125.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,10, максимальные – 28,145. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,115, максимальные – 28,165.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,2533/33,2769, к закрытию котировки составили 33,2203/33,2325.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3641/0,3647, к закрытию котировки составили 0,3619/0,3624.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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