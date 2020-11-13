К закрытию межбанка гривня укрепилась

В пятницу, 13 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,145/28,165, к закрытию котировки составили 28,11/28,125.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,10, максимальные – 28,145. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,115, максимальные – 28,165.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2533/33,2769, к закрытию котировки составили 33,2203/33,2325.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3641/0,3647, к закрытию котировки составили 0,3619/0,3624.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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