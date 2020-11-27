К закрытию межбанка гривня вновь ослабла

В пятницу, 27 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,46/28,48, к закрытию котировки составили 28,515/28,54.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,445, максимальные – 28,525. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,465, максимальные – 28,54.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9470/33,9709, к закрытию котировки составили 34,0526/34,0824.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3749/0,3755, к закрытию котировки составили 0,3750/0,3754.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.