К закрытию межбанка курс доллара вновь вырос

В среду, 28 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,365/28,38, к закрытию котировки составили 28,39/28,41.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,365, максимальные – 28,405. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,38, максимальные – 28,42.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3856/33,4032, к закрытию котировки составили 33,3099/33,3334.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3657/0,3660, к закрытию котировки составили 0,3605/0,3609.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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