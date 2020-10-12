К закрытию межбанка курс доллара вырос

В понедельник, 12 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,23/28,25, к закрытию котировки составили 28,295/28,315.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,23, максимальные – 28,295. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,25, максимальные – 28,315.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3650/33,3773, к закрытию котировки составили 33,4248/33,4485.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3666/0,3673, к закрытию котировки составили 0,3668/0,3672.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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