Курс доллара на межбанке вырос

В пятницу, 21 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,355/27,38, к закрытию котировки составили 27,43/27,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,355, максимальные – 27,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,38, максимальные – 27,46.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4703/32,5, к закрытию котировки составили 32,2467/32,2819.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3704/0,3711, к закрытию котировки составили 0,3659/0,3664.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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