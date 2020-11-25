Курс доллара растет. Итоги торгов на межбанке
25.11.2020, 17:29
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В среду, 25 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,35/28,37, к закрытию котировки составили 28,415/28,435.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,345, максимальные – 28,415. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,365, максимальные – 28,435.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,7563/33,7801, к закрытию котировки составили 33,8337/33,8575.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3757/0,3761, к закрытию котировки составили 0,3744/0,3748.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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