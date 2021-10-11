Курс доллара снизился. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 11 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,37 / 26,39, к закрытию котировки составили 26,34/26,36.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,34, максимальные – 26,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,36, максимальные – 26,39.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5417/30,5706, к закрытию котировки составили 30,4911/30,5143.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3678/0,3683, к закрытию котировки составили 0,3673/0,3680.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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