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Курс доллара снизился. Курсы валют НБУ

11.01.2021, 08:00
Курс доллара снизился. Курсы валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 11 января  курс гривни по отношению к доллару вырос на 12 копеек, а по отношению к евро упал на 6.

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Анна Ишутина
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