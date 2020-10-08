Курс доллара снова падает. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 8 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,30/28,32, к закрытию котировки составили 28,215/28,235.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,215, максимальные – 28,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,235, максимальные – 28,32.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3317/33,3552, к закрытию котировки составили 33,1328/33,1563.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3635/0,3641, к закрытию котировки составили 0,3639/0,3643.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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