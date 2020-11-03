Курс доллара упал на 12 копеек. Итоги торгов на межбанке
03.11.2020, 17:14
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
Во вторник, 3 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,645/28,66, к закрытию котировки составили 28,52/28,55.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,52, максимальные – 28,645. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,55, максимальные – 28,66.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,4287/33,4462, к закрытию котировки составили 33,4054/33,4406.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3584/0,3587, к закрытию котировки составили 0,3595/0,3601.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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