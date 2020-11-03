Курс доллара упал на 12 копеек. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 3 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,645/28,66, к закрытию котировки составили 28,52/28,55.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,52, максимальные – 28,645. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,55, максимальные – 28,66.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4287/33,4462, к закрытию котировки составили 33,4054/33,4406.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3584/0,3587, к закрытию котировки составили 0,3595/0,3601.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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