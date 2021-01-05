Курс доллара упал на 21 копейку. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 5 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,45/28,475, к закрытию котировки составили 28,24/28,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,24, максимальные – 28,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,26, максимальные – 28,50.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,8768/34,8989, к закрытию котировки составили 34,6250/34,6495.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3793/0,3799, к закрытию котировки составили 0,3788/0,3793.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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