Курс доллара в банках упал

В среду, 13 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 11,23 коп и составляет 26,6127 грн. Курс продажи упал на 9,53 коп – до 26,9597 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,8 грн. Для продажи минимальный курс – 26,8 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,03 коп и составляет 28,6467 грн. Средний курс продажи упал на 4,70 коп до 29,2330 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,3 грн, максимальный - 28,82 грн. Для продажи минимальный курс – 28,95 грн, максимальный - 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,128 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 3,702 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,55 грн, максимальный – 3,9 грн.