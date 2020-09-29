Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 29 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,28/28,305, к закрытию котировки составили 28,32/28,34.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,28, максимальные – 28,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,30, максимальные – 28,34.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,0366/33,0659, к закрытию котировки составили 33,1995/33,2201.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3568/0,3574, к закрытию котировки составили 0,3596/0,3601.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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