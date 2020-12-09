Курс доллара вырос. Итоги торгов на межбанке

В среду, 9 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,03/28,05, к закрытию котировки составили 28,08/28,10.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,01, максимальные – 28,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,025, максимальные – 28,10.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9919/34,0162, к закрытию котировки составили 33,9768/34,0010.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3820/0,3824, к закрытию котировки составили 0,3817/0,3822.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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