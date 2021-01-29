Курс доллара вырос. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 января курс гривни по отношению к доллару упал на три копейки, а по отношению к евро вырос на две.

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Анна Ишутина

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